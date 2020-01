France: l'inflation reste stable en janvier à 1,5% sur un an (Insee, provisoire)

La hausse des prix à la consommation est restée stable en janvier à 1,5% sur un an, comme le mois précédent, la progression des prix de l'énergie étant notamment atténuée par le recul de ceux des produits manufacturés, selon les chiffres provisoires de l'Insee publiés vendredi.

"L'accélération sur un an des prix de l'énergie serait contrebalancée par un moindre dynamisme des prix des services, de l'alimentation et du tabac et un recul légèrement plus marqué des prix des produits manufacturés", a précisé l'indice statistique dans un communiqué.

Sur un mois, les prix à la consommation se replient de 0,4% en janvier, après une hausse de 0,4% le mois précédent, a souligné l'Insee.

En glissement mensuel, les prix des produits manufacturés ont fortement reculé au cours du premier mois de l'année, "en lien avec les soldes d'hiver".

Par rapport à décembre, les prix de l'énergie se sont repliés "dans le sillage des prix des produits pétroliers" et la hausse des prix dans les services a aussi ralenti, du fait "d'un repli saisonnier des prix des transports", a expliqué l'Insee.

Par ailleurs, les prix des produits alimentaires ont connu une croissance moins forte qu'en décembre.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert pour les comparaisons avec les autres pays de l'Union européenne, est resté stable sur un an à 1,6%, selon les chiffres provisoires de l'Insee.

Sur un mois, il se replie de 0,5% après une hausse de 0,5% en décembre.