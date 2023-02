France: l'inflation remonte à 6,2% sur un an en février selon l'Insee

L'inflation a atteint en février 6,2% sur un an, renouant avec son rythme d'octobre et novembre 2022 après s'être tassée à 5,9% en décembre et 6% en janvier, selon une première estimation publiée mardi par l'Insee.

"Cette légère hausse de l'inflation serait due à l'accélération des prix de l'alimentation et des services", explique l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui constate à l'inverse un ralentissement de la hausse des prix de l'énergie.

Depuis le décollage des prix à la consommation en 2022, le taux d'inflation a renoué avec des niveaux inédits depuis les années 1980.

Selon l'Insee, les produits alimentaires se sont renchéris en février de 14,5% sur un an après avoir progressé de 13,3% en janvier. La progression est particulièrement marquée pour les produits frais (14,2% sur un an après 10,2%).

Les prix des services ont aussi progressé plus rapidement qu'en janvier (+2,9% contre 2,6%), "tirés par le rebond des prix des services de transport" selon l'Insee.

"Avec la fin des soldes d'hiver", la hausse des prix des produits manufacturés s'accélère elle aussi, mais plus légèrement (4,6% sur un an après 4,5% en janvier).

Enfin, la croissance du coût de l'énergie ralentit nettement en février (14% sur un an après 16,3%), la revalorisation de 15% des tarifs réglementés de l'électricité au 1er février étant "atténuée par le repli des prix des produits pétroliers".

Indicateur de référence au niveau européen, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) s'établit à 7,2% sur un an en février, en progression de 0,2 point par rapport au mois précédent.

L'Insee doit publier mi-mars une seconde estimation plus détaillée de l'inflation au mois de février.