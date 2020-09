France: l'inflation ralentit nettement en août à 0,2% (Insee, définitif)

La hausse des prix à la consommation en France a nettement ralenti en août à 0,2% sur un an, contre 0,8% en juillet, a indiqué mardi l'Insee, confirmant ses résultats provisoires publiés fin août.

"Cette baisse de l'inflation résulte d'un repli des prix des produits manufacturés, en lien avec le décalage des soldes d'été, et d'un ralentissement de ceux de l'alimentation", a détaillé l'institut en publiant ses résultats définitifs pour le mois d'août.

En revanche, les prix de l'énergie ont reculé moins qu'en juillet (-7,1% en août contre -7,4% en juillet sur un an), tandis que les prix des services et du tabac ont continué d'augmenter au même rythme que le mois précédent.

Parmi les produits manufacturés, l'habillement et les chaussures voient ainsi leurs prix plonger de 1,1%, après une hausse de 10,1% en juillet. De même les prix des produits d'ameublement d'intérieur, des jeux ou encore des ustensiles et articles de cuisines non électriques augmentent moins que le mois précédent.

Dans l'alimentation, l'inflation ralentit (0,9% contre 1,1% en juillet) pour le quatrième mois consécutif, note l'Insee. C'est notamment le cas pour les produits frais, tandis que les prix des légumes frais ou des poissons frais se replient.