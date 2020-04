France: l'inflation ralentit fortement en mars (Insee, définitif)

La hausse des prix à la consommation a fortement ralenti en mars en France, tombant à 0,7% sur un an contre 1,4% en février, a indiqué mercredi l'Insee dans ses chiffres définitifs.

Ce relentissement de l'inflation résulte d'un "net repli des prix de l'énergie et des produits manufacturés et d'un ralentissement des prix des services et du tabac. Les prix de l'alimentation augmentent, sur un an, à peine plus vite qu'en février", a précisé l'institut statistique dans un communiqué.

A noter que les chiffres du mois de mars ont été calculés "pour partie uniquement sur une période précédant le con?nement lié au Covid-19", précise l'institut qui a suspendu les relevés de prix dans les points de ventes physiques depuis le 16 mars.

Sur un mois, les prix augmentent de 0,1% après une stabilité en février, en partie à cause du rebond habituel des prix des produits manufacturés après la fin de la période des soldes (1,4 % contre 0,2 % le mois dernier).

La baisse des prix de l'énergie s'accentue nettement (en repli de 3,9 % contre 2,0 % en février), en raison de la chute du prix du pétrole provoqué par la crise du coronavirus.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert pour les comparaisons avec les autres pays de l'Union européenne, augmente de 0,1 % sur un mois et ralentit fortement sur un an à 0,8 % (après 1,6% en février), toujours selon l'Insee.