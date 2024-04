France : l'inflation ralentit encore en avril, à 2,2% sur un an (Insee)

( AFP / THOMAS SAMSON )

L'inflation en France a ralenti encore en avril, à 2,2% sur un an, selon les résultats provisoires communiqués mardi par l'Insee.

La progression des prix sur un an avait été de 2,3% en mars, alors qu'elle était de 5,9% en avril 2023 : la légère baisse cette fois s'explique par le ralentissement des prix de l’alimentation (+1,2% sur un an après +1,7% en mars) et du tabac (+9% après +10,7%), et le léger repli de ceux des produits manufacturés (-0,1% après +0,1%), tandis que les prix de l'énergie ont accéléré (+3,8% après +3,4%), précise l'Institut national de la statistique.

Les prix des services ont augmenté sur un an au même rythme qu'en mars, +3%, selon ces données provisoires.

Sur un mois, les prix à la consommation ont accéléré en avril (+0,5% après +0,2% en mars), une accélération due à la hausse des prix des services, notamment des transports et des "autres services".

Les prix de l’énergie ont baissé sur le mois, mais à un rythme plus faible qu’en mars, tandis que ceux des produits manufacturés et de l’alimentation sont quasi-stables.

Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de l'UE) augmente de 2,4% en avril 2024, comme en mars, et de 0,6% sur le mois, après +0,2% en mars.