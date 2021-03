France: l'inflation maintient finalement son rythme en février, à +0,6% sur un an (Insee, définitif)

Les prix à la consommation ont finalement augmenté de 0,6% sur un an en février, a rapporté mardi l'Insee, et non de 0,4%, comme elle l'avait indiqué dans sa première estimation.

La hausse des prix est donc finalement identique à celle du mois de janvier, tandis que sur un mois, les prix sont stables, contre une première estimation de repli de 0,1%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés sont en repli de 0,4% en février, alors qu'ils avaient augmenté de 0,8% en janvier, a détaillé l'Institut national des statistiques, qui donne pour raison le décalage et le prolongement des soldes d'hiver.

Ceux de l'alimentation ont augmenté de 0,8%, après 1% en janvier.

Les prix de l'énergie ont reculé de 1,6%, marquant un très net ralentissement par rapport au premier mois de l'année.

Les prix des services ont progressé de 0,8% sur un an, comme en janvier.

L'inflation sous-jacente, un indicateur avancé permettant de connaître la tendance de la hausse des prix pour les mois à venir, baisse en février, à 0,6% sur un an, contre 1% en janvier.

Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison au niveau européen, progresse de 0,8% sur un an, au même rythme là aussi qu'au mois de janvier.