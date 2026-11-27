L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a ralenti plus que prévu à 3,2% sur un an en novembre, grâce à une accalmie des prix de l'énergie, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.

L'indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, s'était établi à 3,7% en octobre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un ralentissement moindre à 3,6% ce mois-ci.

Sur un mois, l'indice IPCH diminuerait de 0,7%, tandis que les économistes anticipaient une baisse de 0,4% après une progression de 0,4% le mois précédent.

Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation ressortirait à 2,9% en novembre en rythme annuel, après une progression de 3,4% en octobre.

Sur un mois, les prix à la consommation diminueraient de 0,7%, contre un gain de 0,4% en octobre.

L'Insee met en avant le fort ralentissement des prix des produits pétroliers, alors même que les cours du gaz ont accéléré, ainsi que la diminution de l'inflation dans les services, pour expliquer ces chiffres.

L'inflation énergétique, qui reste toutefois élevée en raison des perturbations persistantes liées au conflit au Moyen-Orient, s'établit ainsi à 19,2% en novembre, contre 24,1% un mois plus tôt, précise l'Insee.

"Dans un automne morose pour l'économie française, une touche positive est venue de l'inflation", estime dans une note Sylvain Bersinger, économiste et fondateur du cabinet Bersingéco.

Il souligne également que les anticipations d'inflation n'ont pas augmenté sensiblement et qu'on peut espérer que les prix continuent son reflux si le prix du pétrole demeure orienté à la baisse.

"Les pressions inflationnistes restent nettement plus faibles que ne le suggère l'inflation globale", indique pour sa part Charlotte de Montpellier, économiste chez ING France, soulignant que la faiblesse de la demande et la dégradation du marché du travail limitent les pressions salariales et la capacité des entreprises à relever leurs prix.

L'économie française s'est repliée de 0,2% au troisième trimestre, plus qu'initialement estimé, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Insee.

L'Insee constate toutefois une légère hausse des prix des denrées alimentaires, tirée par les produits frais, qui ont augmenté de 9,4% ce mois-ci, contre 8% en octobre.

(Rédigé par Rihab Latrache et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)