 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: L'inflation IPCH accélère à 3,7% sur un an en octobre-Insee
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 08:57

Ajouter Boursorama à vos sources

Une vue d'ensemble montre la tour Eiffel et la ligne d'horizon de Paris à travers un voile de particules fines, signe d'un niveau élevé de pollution atmosphérique.

Une vue d'ensemble montre la tour Eiffel et la ligne d'horizon de Paris à travers un voile de particules fines, signe d'un niveau élevé de pollution atmosphérique.

13 novembre (Reuters) - L'inflation ‌en France, harmonisée selon ​les normes européennes (IPCH), a accéléré moins que prévu à 3,7% ​sur un an en octobre, montrent ​les données définitives ⁠publiées vendredi par l'Insee.

L'indice IPCH, ‌qui permet les comparaisons avec les autres pays ​de ‌la zone euro, était ressorti ⁠à +3,8% en première lecture, après +3,4% en septembre.

Sur un mois, ⁠l'indice IPCH ‌a progressé de 0,4%, ⁠conformément à la première ‌estimation (+0,4%), et après un ⁠recul de 0,3% en ⁠septembre.

L'indice des ‌prix à la consommation (IPC), l'inflation ​calculée selon ‌les normes françaises, progresse pour sa part de ​3,4% en octobre sur un an, ⁠après +3,1% en septembre.

Sur un mois, il augmente de 0,4% après -0,3% en septembre.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

BCE
Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank