France: L'inflation IPCH accélère à 3,7% sur un an en octobre-Insee

Une vue d'ensemble montre la tour Eiffel et la ligne d'horizon de Paris à travers un voile de particules fines, signe d'un niveau élevé de pollution atmosphérique.

13 novembre (Reuters) - L'inflation ‌en France, harmonisée selon ​les normes européennes (IPCH), a accéléré moins que prévu à 3,7% ​sur un an en octobre, montrent ​les données définitives ⁠publiées vendredi par l'Insee.

L'indice IPCH, ‌qui permet les comparaisons avec les autres pays ​de ‌la zone euro, était ressorti ⁠à +3,8% en première lecture, après +3,4% en septembre.

Sur un mois, ⁠l'indice IPCH ‌a progressé de 0,4%, ⁠conformément à la première ‌estimation (+0,4%), et après un ⁠recul de 0,3% en ⁠septembre.

L'indice des ‌prix à la consommation (IPC), l'inflation ​calculée selon ‌les normes françaises, progresse pour sa part de ​3,4% en octobre sur un an, ⁠après +3,1% en septembre.

Sur un mois, il augmente de 0,4% après -0,3% en septembre.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)