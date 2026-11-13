France-L'inflation IPCH accélère à 3,7% sur un an en octobre-Insee

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré moins que prévu à 3,7% sur un an en octobre, montrent les données définitives publiées vendredi par l'Insee.

L'indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, était ressorti à +3,8% en première lecture, après +3,4% en septembre.

Sur un mois, l'indice IPCH a progressé de 0,4%, conformément à la première estimation (+0,4%), et après un recul de 0,3 % en septembre.

L'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes françaises, progresse pour sa part de 3,4% en octobre sur un an, après +3,1 % en septembre.

Sur un mois, il augmente de 0,4% après -0,3 % en septembre.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)