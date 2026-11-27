L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a ralenti plus que prévu à 3,2 % sur un an en novembre , montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.

L'indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, s'était établi à +3,7% en octobre . Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un ralentissement moindre à +3,6% ce mois-ci.

Sur un mois, l'indice IPCH diminuerait de 0,7%, tandis que les économistes anticipaient une baisse de 0,4% après une progression de 0,4% le mois précédent.

Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation ressortirait à +2,9% en novembre en rythme annuel, après +3,4% en octobre .

Sur un mois, les prix à la consommation diminueraient de 0,7%, après +0,4% en octobre .

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)