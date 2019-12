France: l'inflation est repartie à la hausse en novembre à 1% sur an (Insee, définitif)

La hausse des prix à la consommation a rebondi en novembre à 1% sur un an, contre 0,8% le mois précédent, soutenue par les prix du tabac, de l'alimentation et des services, selon les données définitives publiées jeudi par l'Insee.

Cette hausse de l'inflation, qui survient après quatre mois consécutifs de ralentissement, résulte d'une "forte accélération des prix du tabac, d'un dynamisme accentué de ceux de l'alimentation et des services", a indiqué l'institut statistique dans un communiqué.

Elle a également été aidée par "une baisse moins marquée des prix de l'énergie".

En revanche, les prix des produits manufacturés ont "un peu plus" reculé qu'au mois d'octobre.

Sur un mois, les prix à la consommation ont légèrement progressé de 0,1%, après être restés stables en octobre, a détaillé l'Insee.

Cette petite hausse de l'inflation est liée à une "forte croissance" des prix du tabac sur un mois (+6,0%, après 0,0%) et à celle "plus modérée" des prix de l'énergie (+0,3% après 0,0%) et de l'alimentation (+0,1% après -0,4%).

La baisse des prix des services s'est "à peine" accentuée (-0,2% après -0,1%) et le repli des produits manufacturés est resté modéré (-0,1% après +0,3%).

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert pour les comparaisons avec les autres pays de l'Union européenne, a connu pour sa part une accélération sur un an à 1,2% contre 0,9% en octobre.

Sur un mois, il a augmenté de 0,1%, après -0,1% le mois précédent.