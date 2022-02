France: l'inflation accélère encore en janvier à 2,9% sur un an

L'inflation est repartie à la hausse en janvier à 2,9% sur un an, après être restée stable à 2,8% en décembre, toujours tirée par les prix de l'énergie, a rapporté mardi l'Insee dans une première estimation provisoire.

Les prix de l'énergie ont accéléré à +19,7%, après +18,5% en décembre, tandis que ceux des services ont augmenté eux aussi à +2%, après +1,8% le mois précédent, a détaillé l'institut national de la statistique.

Les prix alimentaires ont également progressé de 1,5% (après +1,4% en décembre), tirés par les produits frais (+3,6% après +3,3% en décembre).

En revanche, la hausse des prix des produits manufacturés a ralenti à +0,6% après +1,2% en décembre.

Sur un mois, l'inflation augmente de 0,3% après 0,2% en décembre.

Cette augmentation s'inscrit à rebours de ce qui est observé chez certains de nos voisins, l'inflation ayant ralenti à 4,9% en Allemagne en janvier, et à 6% en Espagne, des niveaux toutefois bien supérieurs à ce qui est observé en France.

"L'inflation reste principalement une histoire énergétique", a commenté dans une note Charlotte de Montpellier, économiste chez ING.

Et "bien que l'inflation soit devenue un sujet d'actualité important, les chiffres de janvier n'indiquent pas d'emballement", en France, a-t-elle ajouté, estimant que la hausse des prix de l'énergie devrait "continuer à impacter les entreprises dans leurs productions, qui vont les répercuter de plus en plus dans les prix de ventes".

Avec les niveaux d'inflation chez nos voisins, il faut toutefois s'attendre à "une hausse des prix des importations" dans les prochains mois qui pourrait pousser la hausse des prix à 3% en France, avant un reflux attendu des prix de l'énergie au printemps et en été.

L'indice des prix à la consommation harmonisé IPCH qui sert de base de comparaison au niveau européen a lui légèrement ralenti à +3,3% en janvier sur un an, après +3,4% en décembre.

Sur un mois, il ralentit aussi à 0,1% après 0,2% le mois précédent.

