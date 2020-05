France: l'inflation a ralenti à 0,3% en avril (Insee, définitif)

La hausse des prix à la consommation a continué de ralentir en avril à +0,3% sur un an contre +0,7% en mars, malgré la hausse des prix de l'alimentation, selon les données définitives publiées par l'Insee vendredi.

L'Insee a ainsi revu à la baisse de 0,1 point son estimation provisoire publiée fin avril.

Le ralentissement de la hausse des prix est essentiellement dû au recul des prix de l'énergie qui s'est accentué le mois dernier (-8,6% sur un an après -4% en mars), dans le sillage de la chute des cours du pétrole.

"Il s'agit de leur plus forte baisse depuis octobre 2009", précise l'Institut national de la statistique.

Ce repli a compensé l'accélération des prix alimentaires qui ont encore augmenté de 3,7% en avril après 1,9% en mars.

En particulier, les produits frais "se renchérissent fortement (+17,8% sur un an après +4,7%)" et les prix des légumes frais "s'envolent à +30,3% sur an après +4,8%" en mars, détaille l'Insee. A l'inverse les prix du riz, de la farine et des autres céréales ont reculé, comme ceux des huiles et des boissons alcoolisées.

Les prix des produits manufacturés ont également de nouveau reculé en avril (-0,5%, contre -0,4% en mars), notamment ceux de l'habillement et des chaussures, des articles d'hygiène et des produits de beauté, ou encore des petits appareils électroménagers.

Enfin, les prix des services ont "fortement" ralenti, constate l'Insee, avec une inflation ramenée à 0,6% en avril sur un an, contre 1,1% en mars.

Globalement, sur un mois l'inflation a été nulle en avril, après +0,1% en mars.

Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison au niveau européen, montre qu'ils ralentissent à 0,4% sur un an en avril contre 0,8% en mars. Sur un mois, il reste parfaitement stable.