France : l'inflation a bien atteint 3,4 % sur un an en octobre, selon l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

L'inflation a atteint 3,4 % sur un an en octobre en France, selon les résultats définitifs publiés vendredi par l'Insee, un chiffre conforme à l'estimation provisoire publiée fin octobre et au plus haut depuis janvier 2024, en raison d'une accélération des prix de l'énergie.

Les prix de l'énergie ont augmenté de 24,1 % en octobre sur un an, après 21,3 % en septembre, portés par une poussée des prix du gaz et des produits pétroliers. Il s'agit du quatrième mois consécutif de hausse.

L'inflation augmente aussi dans les services (+2,6 % en octobre après +2,4 %).

À l'inverse, la hausse des prix de l'alimentation ralentit un peu (+1,2 % contre +1,4 % le mois précédent).

Cela s'explique par un ralentissement des prix des produits frais (+8,0 % après +9,5 %), notamment ceux des légumes frais à fruits comme les tomates et les courgettes (+ 24,9 % après +35,8 %) et des légumes à feuilles ou à tiges comme les salades (+15,6 % après +23,5 %).

Les prix des produits manufacturés continuent quant à eux de baisser mais plus légèrement (-0,2 % après -0,3 %).

L'an dernier à la même période, avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, l'inflation était de 0,9 % sur un an et les prix de l'énergie baissaient.

Sur un mois, les prix à la consommation ont rebondi de 0,4 %, après une baisse de 0,3 % en septembre.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays de la zone euro, a quant à lui progressé (+ 3,7% sur un an) après 3,4% en septembre. Sur un mois, il augmente de 0,4 %, après -0,3 % le mois précédent.