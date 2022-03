France: l'inflation à 3,6% se confirme en février, au plus haut depuis 2008

L'inflation a nettement accélérée en février en France à 3,6% sur un an, atteignant son plus haut depuis 2008 en raison des prix de l'énergie, a indiqué mardi l'Insee confirmant sa première estimation.

Les prix de l'énergie ont augmenté de 21,1% sur un an, a détaillé l'institut de la statistique. La fin février a été marquée par l'accélération des cours du pétrole et du gaz avec l'invasion russe en Ukraine.

La hausse des prix des produits pétroliers atteint 26,9% sur un an, avec +26,3% pour le gazole et +22,4% pour l'essence. Les prix de l'électricité ont gagné 4,9% et ceux du gaz "ralentissent à peine", à 47,1% de hausse après 50,9% le mois précédent.

L'invasion russe en Ukraine a entrainé une explosion des prix de l'énergie, Moscou étant un large pourvoyeur de pétrole et de gaz en Europe.

Les sanctions économiques européennes contre Moscou épargnent pour l'heure les importations d'énergie mais la crainte d'un embargo a fait s'envoler les cours et pourrait davantage s'observer dans les chiffres d'inflation de mars.

Sur un mois, l'inflation en France a augmenté de 0,8%. Hors prix volatils de l'énergie, l'inflation dite sous-jacente progresse quant à elle de 2,5% sur un an.

D'autres secteurs sont concernés par la poussée de l'inflation: les prix des services et ceux des produits manufacturés ont augmenté de 2,2% sur douze mois, et ceux des produits frais de 5,9%.

Les prix des légumes frais ont ainsi pris 5,8% et le poisson frais de 10,3%. Hors produits frais, la viande (+2,2%) le pain et les céréales (+2,7%), le lait, le fromage et les oeufs (+0,8%) ont également accéléré.

L'indice des prix à la consommation harmonisé IPCH qui sert de base de comparaison au niveau européen, croît de 0,9% sur un mois et de 4,2 % sur un an.