FRANCE: L'EXÉCUTIF DÉMENT TOUTE DISSIMULATION SUR LES DÉCÈS EN EHPAD PARIS (Reuters) - La porte-parole du gouvernement français Sibeth Nidaye a démenti mercredi toute stratégie de dissimulation du nombre de décès liés à l'épidémie de coronavirus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Selon la Fédération hospitalière de France (FHF), entre 100 et 150 Ehpad d'Ile-de-France seraient déjà touchés par l'épidémie mais aucun bilan officiel et national n'a pour l'heure été communiqué concernant les décès dans ces établissements. "J'entends le fait que nous serions dans une stratégie de dissimulation vis-à-vis du nombre de personnes décédées en Ehpad, il n'en est évidemment rien", a dit Sibeth Ndiaye lors du compte rendu du conseil des ministres de l'Elysée. Chaque jour, le ministère de la Santé fournit un bilan - le dernier en date fait état de 1.100 morts et de 22.300 personnes contaminées - qui se base sur les remontées directes et automatiques provenant des hôpitaux mais pour ce qui est des Ehpad "ce type de remontées n'existait pas préalablement à la crise", a expliqué la porte-parole du gouvernement. "Il est en train d'être mis en place actuellement et donc de manière très rapide nous aurons une remontée en temps réel du nombre de décès dans les Ehpad", a-t-elle ajouté. "Compte tenu des premières informations informelles dont nous disposons il y a effectivement des établissements qui aujourd'hui font face à une surmortalité". (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

