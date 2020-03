Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: L'Etat pose ses conditions au paiement de dividendes Reuters • 27/03/2020 à 19:46









FRANCE: L'ETAT POSE SES CONDITIONS AU PAIEMENT DE DIVIDENDES PARIS (Reuters) - Les entreprises qui auront bénéficié d'aides publiques ne pourront pas distribuer de dividendes à leurs actionnaires cette année, a déclaré vendredi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. "Les entreprises qui ont besoin de trésorerie aujourd'hui, en particulier les grandes entreprises, si elles ont besoin de trésorerie et qu'elles demandent l'aide de l'Etat, elles ne peuvent pas, elles ne doivent pas verser de dividendes. Et nous veillerons à ce que ce soit respecté", a-t-il dit sur BFMTV. "Toutes les entreprises qui auraient bénéficié de reports de charges sociales ou fiscales et qui auraient versé des dividendes se verront obligées de rembourser cette avance de trésorerie sur les charges sociales et fiscales avec une pénalité d'intérêt", a-t-il ajouté. Il a précisé que l'Etat se prononcerait contre le paiement de dividendes par les entreprises dont il est actionnaire qui auraient bénéficié d'aides publiques. (Marc Angrand, édité par Nicolas Delame)

