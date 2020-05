Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: L'épidémie n'est pas encore "derrière nous", dit Véran Reuters • 27/05/2020 à 16:21









FRANCE: L'ÉPIDÉMIE N'EST PAS ENCORE "DERRIÈRE NOUS", DIT VÉRAN PARIS (Reuters) - L'épidémie de coronavirus est en passe d'être contrôlée mais n'est pas encore "derrière nous", a déclaré mercredi le ministre français de la Santé Olivier Véran à la veille de la présentation des prochaines étapes du déconfinement en France. "A l'heure à laquelle je vous parle, l'épidémie n'est pas terminée, les indicateurs et les cartographies (...) montrent que nous sommes sur la voie du contrôle de cette épidémie", a-t-il déclaré devant l'Assemblée nationale. Mais "il y a encore deux Français qui chaque heure sont admis dans les réanimations de nos hôpitaux, l'épidémie n'est donc pas derrière nous", a-t-il ajouté à l'occasion du débat suivi d'un vote consultatif sur l'application numérique StopCovid. "Nous invitons chacune et chacun à conserver l'application rigoureuse des gestes barrières et à porter un masque dès lors qu'ils ne peuvent pas respecter" ces gestes barrières. Selon le dernier bilan officiel fourni mardi soir, l'épidémie de coronavirus a fait 28.530 morts en France depuis le 1er mars pour un total de 145.555 cas de contamination sur l'ensemble du territoire. (Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

