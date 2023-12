France: l'enseigne d'ameublement Habitat placée en liquidation

Photo d'une devanture commerciale de l'enseigne Habitat, spécialisée dans l'ameublement et l'équipement de la maison, le 2 juillet 2013 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Les 25 magasins français de l'enseigne d'ameublement Habitat, fondée par le designer britannique Terence Conran à Londres, ont été placés en liquidation judiciaire jeudi en raison de difficultés financières trop importantes.

La justice a prononcé jeudi "la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société".

Habitat France et sa maison mère regroupant les activités non britanniques employaient près de 400 salariés. L'entreprise avait été placée en redressement début décembre, et 10 jours plus tard, devant la situation particulièrement dégradée des comptes, les administrateurs judiciaires avaient demandé sa liquidation.

Les derniers magasins en Angleterre avaient également fermé en juillet. Subsistent outre-Manche le site internet et des stands dans les magasins de Sainsbury's.

L'enseigne, fondée en 1964 par le Britannique Terence Conran (décédé en 2020), a permis de démocratiser le design en proposant à un prix abordable des meubles et des objets de décoration à la fois sobres, épurés et modernes.

La chaîne avait ouvert son premier magasin à l'étranger en 1973 à Paris, en France. Terence Conran avait ensuite quitté l'affaire en 1989.

En 2004, un document faisait état de 40 magasins Habitat au Royaume-Uni, 29 en France, 5 en Espagne et 4 en Allemagne, outre des franchises en Belgique, à Chypre, en Grèce, en Islande, au Portugal et en Thaïlande. Les pertes se sont par la suite accumulées et l'enseigne a connu divers propriétaires, qui finiront par découper le groupe en filiales.

En 2018, les magasins norvégiens avaient fait faillite. En 2019, c'était au tour des allemands. Avec la dernière liquidation ce sont les derniers magasins, 25 en France, deux en Espagne et deux en Suisse qui sont fermés.

Dans une décision consultée par l'AFP, le tribunal rappelle qu'il "ressortait du rapport de l'administrateur judiciaire qu'il n'existe aucune possibilité d'élaboration d'un plan de redressement" et que la situation était "irrémédiablement compromise" pour Habitat notamment "en raison de l'absence de trésorerie et de l'impossibilité d'utiliser la marque".

"La société ne réalise plus de chiffre d'affaires, les magasins sont fermés" et "l'encours des clients non livrés qui ont payé un acompte est de 9 millions d'euros", est-il précisé dans le jugement.

- "Autre phase" -

Dans une lettre adressée à l'AFP mercredi soir, Thierry Le Guénic, le repreneur en 2020 d'Habitat Design International (le groupe rassemblant les activités hors du Royaume-Uni), admet ne pas avoir "réussi à relever ce challenge, tout comme les précédents actionnaires".

Tout en estimant avoir pu éviter "tout plan social" et en affirmant avoir investi plus de 12 millions d'euros dans le numérique et l'ouverture de points de vente, Thierry Le Guénic concède que ses projets et ambitions "n’ont pas pu être réalisés dans un contexte économique très défavorable (…) et face à des résistances internes manifestes".

Aujourd'hui, "une autre phase s'ouvre, et nous sommes désormais engagés pour aider à trouver toute solution de reclassement de nos collaborateurs", ajoute l'homme d'affaires.

Jeudi, le site d'Habitat Design International proposait toujours un catalogne en ligne dans 14 pays, jusqu'en Finlande et au Monténégro.