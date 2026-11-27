L'emploi salarié privé en France, hors Mayotte, a légèrement reculé de 0,1% au troisième trimestre 2026, comme prévu, selon les données consolidées publiées vendredi par l'Insee.

Les données "flash" de l'emploi salarié, composé de l'ensemble du secteur privé, avaient estimé il y a un mois que l'emploi salarié avait diminué de 0,1% sur la période, après -0,1% au deuxième trimestre.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)