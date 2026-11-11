France-L'assaillant de Trappes avait une liste de "gauchistes"

Le Parquet national antiterroriste (PNAT) a confirmé mercredi la découverte, lors d'une perquisition au domicile de Kévin T., d'un papier de type post-it comportant les noms de quatre personnalités publiques lié à la gauche ainsi que leurs numéros de téléphone portable.

Kevin T., 39 ans, a été mis en examen le 29 octobre pour, notamment, "assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste", avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis "à raison de l'appartenance vraie ou supposée à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée", avait alors fait savoir le PNAT.

Selon le communiqué publié mercredi par le PNAT, le document dressant la liste de quatre personnalités de gauche a été retrouvé lors de la perquisition menée au domicile de l'intéressé.

Entendu en garde à vue sur ce point, Kévin T. a déclaré avoir relevé les coordonnées téléphoniques de ces quatre personnes sur un site internet recensant des données ayant fuité, expliquant qu'"il s'agissait de gauchistes", a rapporté le parquet.

Interrogé sur une éventuelle intention de s'en prendre à ces personnes, il a répondu par la négative: "Non, non, non j'avais juste pris les numéros mais je n'avais pas de projet en cours."

Le PNAT précise qu'aucun élément de la procédure ne vient par ailleurs étayer l'existence d'un projet réfléchi d'action violente à l'encontre de ces quatre personnalités.

(Rédaction de Paris)