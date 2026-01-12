 Aller au contenu principal
France-L’ancien dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni abattu
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 18:52

(Actualisé avec confirmation et précisions)

L'ancien dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni a été abattu lundi lors des obsèques de sa mère dans le village de Vero, en Corse-du-Sud, a indiqué lundi le procureur de la République d'Ajaccio à Reuters.

Alain Orsoni, âgé de 71 ans, a été atteint par un tir à longue distance, a précisé Nicolas Septe.

Figure du mouvement nationaliste et ancien président du club de football professionnel d’Ajaccio, Alain Orsoni avait déjà été visé par un projet d'assassinat en 2008.

(Reportage Marc Leras, rédigé par Blandine Hénault et Louise Rasmussen, édité par Augustin Turpin)

