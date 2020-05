Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: L'AFT s'apprête à lancer un emprunt syndiqué à 20 ans Reuters • 26/05/2020 à 11:52









FRANCE: L'AFT S'APPRÊTE À LANCER UN EMPRUNT SYNDIQUÉ À 20 ANS PARIS (Reuters) - L'Agence France Trésor (AFT) a annoncé mardi le lancement dans les jours à venir d'un emprunt syndiqué à 20 ans, une nouvelle ligne obligataire qui répondra à une partie des nouveaux besoins de financement de l'Etat liés à la crise du coronavirus. L'OAT (obligation assimilable du Trésor) d'échéance 25 mai 2040 sera émise "dans les prochains jours, en fonction des conditions de marché", dit l'AFT dans un bref communiqué. Les caractéristiques détaillée de l'opération seront annoncées ultérieurement. Ses chefs de file seront Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, NatWest Markets et Société Générale, ajoute l'AFT. L'agence de gestion de la dette publique française avait annoncé la semaine dernière envisager le recours à un emprunt à 20 ans en coordination avec les établissements financiers spécialistes en valeurs du Trésor (SVT). La loi de finances rectificative promulguée le 25 avril porte à 245 milliards d'euros (nets des rachats) le programme d'émissions à moyen et long terme de la France pour cette année, contre 210 milliards prévus en mars et 205 milliards inscrits dans le budget initial pour 2020. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

