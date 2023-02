France: l'activité du secteur privé s'est légèrement contractée en janvier

L'activité du secteur privé en France s'est contractée en janvier pour le troisième mois consécutif, pâtissant d'une demande plus faible dans un contexte inflationniste, selon l'indice PMI composite de l'agence S&P Global publié vendredi.

Reflet d'une "nouvelle baisse de la demande en janvier", "le rythme de la contraction n'a toutefois été que marginal", avec un indice PMI à 49,1, stable sur un mois, précise l'agence, relevant légèrement sa première estimation publiée fin janvier.

Un indice inférieur à 50 signale une contraction de l'activité, tandis qu'un indice supérieur à cette limite reflète une expansion.

"La faiblesse du rythme de la contraction de l'activité ces trois derniers mois réduit le risque d'une entrée en récession de l'économie française", commente dans un communiqué Joe Hayes, économiste chez S&P Global, même si "un tel scénario ne peut, pour l'heure, être totalement exclu".

"D'autres variables" permettent un "optimisme mesuré", comme l'indice des perspectives d'activité, au plus haut depuis six mois en janvier, et la croissance de l'emploi qui "s'est accélérée", ajoute l'expert.

Toutefois, le "maintien d'une hausse très marquée des coûts", notamment à travers les salaires, "demeure préoccupant" et l'inflation "semble perdurer davantage dans le secteur des services, où les entreprises n'hésitent pas à adopter une stratégie de tarification plus agressive".

Le secteur des services s'est contracté en janvier, avec un indice PMI Services à 49,4 contre 49,5 en décembre.

La baisse des nouvelles commandes était légèrement supérieure à celle de l'activité, les entreprises ayant "limité" l'impact de la baisse de la demande en travaillant sur les commandes en attente.

La pression inflationniste sur les coûts a baissé mais la hausse des prix facturés a atteint un plus haut en trois mois.

Certaines entreprises ont fait état d'un "impact négatif de la hausse des taux d'intérêt et d'une inflation toujours très élevée" sur leur activité même si la baisse des ventes "n'a été que modérée" et "d'une ampleur similaire à celle enregistrée en décembre".

Point positif toutefois, l'optimisme des entreprises dans le secteur des services: la confiance générale a atteint un plus haut en six mois, précise S&P Global.