France: l'activité du secteur privé ralentit toujours en décembre, mais moins qu'en novembre (PMI Flash)

L'activité du secteur privé se contracte de nouveau en décembre, mais moins qu'au plus fort du confinement en novembre, grâce à un moindre recul dans le secteur des services, selon un indicateur provisoire publié mercredi par le cabinet IHS Markit.

L'indice Flash composite de l'activité globale est remonté à 49,6 points, contre 40,6 en novembre, témoignant d'un "repli marginal" de l'activité et de la meilleure performance pour l'économie française depuis quatre mois, souligne IHS Markit dans un communiqué.

Un chiffre en dessous de 50 indique une contraction de l'activité, quand un chiffre au dessus reflète une expansion.

"Cette tendance a notamment résulté d'un fort ralentissement de la baisse d'activité dans le secteur des services", qui affiche 49,2 points en décembre, après 38,8 points en novembre, précise IHS Markit.

La production manufacturière est elle repartie à la hausse en décembre.

L'activité repose essentiellement sur la demande intérieure, tandis que les ventes à l'export ont encore reculé, pour le douzième mois consécutif.

Dans ce contexte, l'emploi affiche sa première progression depuis le mois de mars, constate IHS Markit, avec des créations de postes signalées à la fois dans les services et l'industrie.

Et l'optimisme des entreprises privées françaises pour l'année qui vient est à son plus haut niveau depuis un an.

"Grâce au récent assouplissement des règles de confinement et à la perspective de mise en circulation d'un vaccin, les entreprises françaises peuvent envisager un retour progressif à leurs niveaux d'avant crise", estime Eliot Kerr, économiste chez IHS Markit et cité dans le communiqué.

mhc/tq/nth