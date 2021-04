France: l'activité du secteur privé progresse pour la première fois depuis neuf mois (PMI Flash)

La croissance de l'activité est de retour dans le secteur privé en France en avril, une première depuis août 2020 après des mois contraints par les restrictions appliquées contre l'épidémie de Covid-19, selon une estimation provisoire publiée vendredi par le cabinet IHS markit.

L'indice Flash composite de l'activité globale s'est redressé à 51,7 points, après 50 en mars, selon les données recueillies auprès d'un panel d'entreprises. Un indice supérieur à 50 marque une expansion de l'activité, tandis qu'un indice inférieur à 50 témoigne d'une contraction.

L'activité a progressé à la fois dans l'industrie manufacturière (59,2 points), même si la hausse de la production a un peu ralenti en avril, et dans les services (50,4 points), où l'indice atteint son plus haut niveau depuis huit mois.

"Bien que modéré, le taux d'expansion a affiché un sommet de neuf mois, la hausse enregistrée en avril faisant suite à une période de faiblesse prolongée, engendrée par l'application des restrictions relatives à l'épidémie de Covid-19", a souligné le cabinet dans un communiqué.

Dans les services, la progression s'explique par la reprise de l'activité des prestataires de services pour la première fois depuis huit mois, même si cette croissance reste à ce stade "marginale", note encore IHS Markit.

Dans l'ensemble, de nombreux facteurs sont au vert, malgré les nouvelles restrictions imposées fin mars pour lutter contre l'épidémie: le volume des nouvelles affaires est en hausse, la demande venant de l'étranger s'améliore dans le secteur manufacturier et les entreprises ont renforcé leurs effectifs en avril, là encore essentiellement dans l'industrie.

Enfin, "les prévisions d'évolution de la conjoncture à plus long terme semblent également s'améliorer", note Eliot Kerr, économiste chez IHS Markit, cité dans le communiqué. Les entreprises interrogées "anticipent un raffermissement continu de la demande", avec un indice des perspectives à douze mois qui a atteint son plus haut niveau depuis plus de trois ans, ajoute-t-il.

