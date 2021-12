France: l'activité du secteur privé poursuit sa croissance en novembre

La croissance de l'activité dans le secteur privé français a accéléré en novembre, tirée par le secteur des services, a confirmé vendredi le cabinet IHS Markit.

L'indice composite de l'activité globale s'affiche à 56,1 points en novembre, contre 54,7 points en octobre, soit son plus haut niveau depuis quatre mois, même s'il est révisé en baisse de 0,2 point par rapport à l'estimation initiale publiée par le cabinet il y a deux semaines.

Un indice supérieur à 50 marque une expansion de l'activité tandis qu'un indice inférieur à 50 témoigne d'une contraction.

Cette croissance résulte de la forte hausse de l'activité observée dans le secteur des services, les entreprises interrogées faisant état d'une demande "soutenue", notamment une reprise du tourisme, détaille le cabinet dans un communiqué.

Ces résultats se basent toutefois sur une enquête auprès d'un panel de 750 entreprises, réalisée mi-novembre, avant l'accélération de la 5e vague de l'épidémie de Covid-19.

Alors que l'industrie souffre des difficultés d'approvisionnement et des hausses de prix sur les intrants (matières premières, composants, etc.), "la reprise française repose exclusivement sur le dynamisme du secteur des services", souligne Joe Hayes, économiste chez IHS Markit, cité dans le communiqué.

Mais avec l'incertitude entourant les effets de la 5e vague de Covid et du nouveau variant Omicron "ce déséquilibre (entre services et industrie) place l'ensemble de l'économie dans une situation précaire", ajoute-t-il, même s'il note que l'exécutif français écarte à ce stade l'introduction de restrictions sanitaires plus strictes.

Dans les conditions actuelles, "la croissance de l'activité devrait pouvoir se maintenir dans les six mois à venir", mais "la situation pourrait toutefois se retourner très rapidement, comme on a pu l'observer par le passé", prévient M. Hayes.

mhc/ico/eb