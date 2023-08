France: l'activité du secteur privé en "forte baisse" en juillet

L'activité du secteur privé en France a connu en juillet sa "plus forte baisse" en plus de deux ans et demi, pénalisée par une nouvelle détérioration de la demande, selon l'indice PMI composite publié jeudi par S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCBO).

Cet indice, qui compare le volume d'activité à celui du mois précédent, s'est établi à 46,6 en juillet, poursuivant sa contraction par rapport à juin, où il avait atteint 47,2.

Une valeur inférieure à 50 signale une contraction de l'activité, et une valeur supérieure une expansion.

C'est "la plus forte baisse de l'activité globale depuis novembre 2020", a indiqué S&P dans un communiqué, qui s'explique selon l'agence par "une nouvelle détérioration de la demande", surtout dans le secteur manufacturier.

Le volume des nouvelles affaires du secteur privé a enregistré son plus fort repli mensuel depuis plus de deux ans et demi, reflétant une demande plus faible tant sur les marchés français qu'à l'étranger.

Après une baisse en juin, le secteur des services a vu son activité poursuivre sa contraction en juillet, passant de 48 à 47,1, un plus bas depuis février 2021 qui indique "un nouvel affaiblissement de la croissance", selon S&P.

La croissance de l'emploi a elle aussi ralenti, tandis que la hausse des prix a décéléré un peu moins fortement.