France: l'activité confirme son ralentissement au quatrième trimestre (Insee)

La progression de l'activité économique française a ralenti à 0,1% au quatrième trimestre de l'année 2022, pénalisée par une consommation des ménages en berne, a indiqué mardi l'Insee, confirmant sa première estimation.

Entre octobre et décembre, le produit intérieur brut (PIB) de la France a marqué le pas après une progression de respectivement 0,5% et 0,2% aux deuxième et troisième trimestres.

Il a été affecté par une baisse de 1,2% de la consommation des ménages (après +0,4% au troisième trimestre), moteur traditionnel de l'économie, sous l'effet d'une inflation au plus haut en près de quatre décennies, a détaillé l'Institut national de la statistique.

Après avoir atteint 6,2% sur un an en novembre, l'inflation avait enregistré un léger tassement à 5,9% en décembre, voyant toutefois l'énergie flamber, avec des hausses à deux chiffres. Début 2023, l'inflation était repartie à la hausse.

Au quatrième trimestre, les investissements des entreprises ont ralenti également, passant de 2,3% durant l'été à 0,3%.

A l'inverse, le commerce extérieur a contribué positivement (0,3%) à la croissance, les importations ayant reculé plus fortement, surtout dans le secteur énergétique, que les exportations.

Le déficit commercial de la France sur les biens s'est toutefois envolé à un record historique de 164 milliards d'euros en 2022.

La croissance a atteint 2,6% sur l'ensemble de 2022.