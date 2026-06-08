France-Irlande : leur Coupe du monde à elles

Alors que le Mondial masculin débute dans deux jours, l'équipe de France féminine joue sa qualification à la Coupe du monde 2027 ce mardi soir face à l'Irlande (21h), dans l'indifférence. Dans un calendrier et une actualité vampirisés par le football masculin, difficile de se tailler une part du gâteau. Les Bleues ont pourtant aussi des arguments.

Pour la première fois depuis 2019, l’équipe de France masculine et féminine ont pris la pose ensemble mardi dernier à Clairefontaine. Si l’actualité reste centrée autour de la préparation des Bleus pour le Mondial qui débute dans deux jours, les Bleues de leur côté jouent leur avenir et leur qualification pour leur Coupe du monde qui aura lieu du 24 juin au 25 juillet 2027 au Brésil, le pays de Pelé et Marta, dès ce mardi soir face à l’Irlande.

Un calendrier défavorable au football féminin

Alors que les protégées de Laurent Bonadei disputent les deux matchs les plus importants de leur saison, cette dernière trêve internationale se télescope avec la préparation des Mondialistes. Résultat ? Pas de château pour les Bleues qui ont été hébergées à l’hôtel Mercure de Rambouillet durant leur séjour en France, même si elles ont disposé des terrains de Clairefontaine pour s’entraîner. Autre conséquence face à la multiplication des matchs de préparation masculins, la diffusion de la rencontre de la dernière chance en Pologne a été rétrogradée sur 6ter. Un match avec un enjeu majeur qui a finalement tourné en faveur des Tricolores (0-2) qui ont également vu leur avenir s’éclaircir avec la défaite des Pays-Bas en Irlande (3-2).…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com