France industrie en appelle à l'Etat pour la relance économique

La fédération France Industrie a présenté jeudi ses propositions pour une relance basée sur le "made in France", verte et innovante, qui ne pourra selon elle se faire sans le soutien de l'Etat.

L'activité des industriels français, réduite de moitié en mars dernier, est remontée à plus de 80%, "mais le retour à la situation avant coronavirus n'est pas pour demain", a souligné lors d'une conférence de presse Philippe Varin, président de France Industrie.

Les relocalisations, l'un des principaux enjeux post-Covid mis en lumière par les pénuries de masques et autres protections, nécessitent une amélioration de la compétitivité, qui passe par une baisse des impôts de production (CVAE, C3S, impôts fonciers), selon la fédération.

France Industries, qui travaille encore avec le gouvernement sur plusieurs axes, a identifié une trentaine de projets de rapatriement d'activités. La prochaine étape sera de décider lesquels méritent un soutien de l'Etat, via des appels d'offres.

"Des études montrent que si on rapatrie 20% des 100 milliards d'euros d'achats industriels importés, on peut créer 75.000 emplois. Mais si on ne fait rien on pourrait perdre 260 à 430.000 emplois dans l'industrie manufacturière", précise Philippe Varin.

La fédération a également inclus l'écologie dans ses propositions, elle insiste sur le fait que "l'industrie est essentielle pour fournir des usages verts", notamment dans l'automobile et l'aéronautique.

Mais elle identifie une faiblesse sur les logements, domaine dans lequel la France serait en retard par rapport aux pays de l'Europe du Nord.

"Il faut industrialiser et massifier la rénovation énergétique des bâtiments", prône M. Varin.

Si l'industrie ne représente que 18% des émissions de CO2 françaises, le carbone "importé" en achetant des produits fabriqués à l'étranger n'est pas comptabilisé. Or, cet impact pourrait être réduit en relocalisant.

La transition numérique pourrait, quant à elle, avoir été accélérée par le confinement mais des travaux restent à faire pour encourager l'innovation numérique dans des secteurs comme l'énergie, l'alimentation ou la santé.

Sur ce point, l'Etat soutiendra ces dynamiques via le quatrième plan d'investissements d'avenir.

Les autres propositions visent à renforcer le tissu industriel avec comme principales inquiétudes les risques de baisse de 50 milliards d'euros d'investissements et de perte de compétences, en cas de suppressions de postes.

Ces propositions reprennent en grande partie les travaux du Pacte productif prévu avant la crise du Covid-19, qui sera en partie repris dans le plan de relance du gouvernement.