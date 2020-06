Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Hidalgo serait réélue à Paris avec 50,2% des voix, selon des estimations Reuters • 28/06/2020 à 22:10









FRANCE: HIDALGO SERAIT RÉÉLUE À PARIS AVEC 50,2% DES VOIX, SELON DES ESTIMATIONS PARIS (Reuters) - La maire socialiste sortante de Paris Anne Hidalgo remporterait le second tour des élections municipales avec 50,2% des voix, selon des estimations Harris interactive pour TF1/LCI/RTL publiées dimanche. L'édile devancerait la candidate du parti Les Républicains Rachida Dati (32%) et celle du parti présidentiel, La République en marche, Agnès Buzyn (16%), selon ces estimations. (Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)

