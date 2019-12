France: hausse des créations d'entreprises en novembre (Insee)

Les créations d'entreprises en France ont connu une hausse de 3,7% en novembre, après 0,3% en octobre, soutenues par une accélération des entreprises classiques, a indiqué mercredi l'Insee.

Le nombre des créations d'entreprises classiques a bondi le mois dernier de 11,5%, après 2,2% en octobre, tandis que les immatriculations de micro-entrepreneurs ont continué de diminuer (-5,3% en novembre après -1,8% en octobre), a souligné l'Institut national des statistiques dans un communiqué.

"En données brutes, le nombre cumulé d'entreprises créées au cours des douze derniers mois augmente de nouveau fortement (+16,3%), souligne l'Insee, qui prévient toutefois que les statistiques du mois de novembre peuvent être "affectées d'une volatilité inhabituelle", en raison de difficultés techniques rencontrées dans les échanges de données.

Sur les douze mois écoulés à fin novembre, les immatriculations de micro-entrepreneurs (+23%) dépassent de loin celle d'entreprises individuelles classiques (+13,3%) et celles de sociétés (+8,9%), a souligné l'institut statistique.

Sur la même période, les créations d'entreprises bondissent de 30,2% dans l'industrie. La progression dans ce secteur est encore plus spectaculaire au cours des trois derniers mois, comparée aux trois mois précédents, avec 46,4% de hausse.

Le secteur de la construction et celui du commerce, transport, hébergement et restauration ont respectivement progressé de 16,5% et de 14,2%, tout comme celui du soutien aux entreprises (+18%), de l'immobilier (19,7%) et des services aux ménages (23%).