France: forte hausse de l'activité et de l'emploi manufacturiers en mars (IHS markit)

L'activité et l'emploi manufacturiers français ont connu en mars leur plus forte croissance depuis plus de 20 ans, même si les pénuries de matières premières soulèvent des craintes sur les chaînes d'approvisionnement, a rapporté jeudi le cabinet IHS Markit.

L'indice des acheteurs PMI a nettement augmenté, passant de 56,1 en février à 59,3 en mars, soit sa plus forte progression depuis septembre 2000, "la demande continuant de se renforcer après les creux observés depuis le début de la pandémie de Covid-19", a souligné le cabinet dans un communiqué.

Une valeur supérieure à 50 marque une expansion, un chiffre en deçà de cette limite une contraction.

Cette progression "a principalement reposé sur le renforcement des croissances de la production, des nouvelles commandes et de l'emploi", a expliqué Eliot Kerr, économiste chez IHS Markit, cité dans le communiqué.

Malgré les nouvelles restrictions imposées dans 19 départements en mars, les entreprises industrielles sont restées optimistes, souligne-t-il, "anticipant une augmentation de leurs niveaux d'activité au cours de l'année à venir", dans la foulée de la reprise de l'économie mondiale.

Toutefois, l'enquête fait ressortir les inquiétudes des entreprises sur les risques de pénurie de matières premières.

Certains répondants ont indiqué avoir augmenté le volume de leurs achats pour "constituer des stocks de sécurité". Et ils mettent sur le compte de ces pénuries l'allongement des délais de livraison de leurs fournisseurs en mars.

mhc/tsq/els