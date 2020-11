France: forte dégradation du climat des affaires en novembre (Insee)

Le climat des affaires en France a connu en novembre une forte baisse et retrouve son niveau du mois de juin, sans toutefois atteindre son point bas du mois d'avril, a rapporté mardi l'Insee.

"Les perspectives générales d'activité s'assombrissent fortement par rapport au mois dernier", selon l'enquête menée auprès des chefs d'entreprise par l'Institut national des statistiques, dont l'indicateur synthétique chute de 11 points, après une baisse de deux points en octobre.

Le climat des affaires tombe en novembre à 79, la valeur 100 représentant la moyenne de longue période. En avril, il avait dégringolé à 54.

"Cette vague de pessimisme concerne en particulier, dans le contexte du deuxième confinement, le commerce de détail et les services, mais aussi l'industrie", relève l'Insee.

Parallèlement à ces mauvaises perspectives d'activité, "le climat de l'emploi accentue sa dégradation", perdant six points à 83, contre un niveau d'avant-crise qui était de 105.

Cette détérioration est forte pour le commerce et les services (hors intérim), tandis que les perspectives d'emploi "s'érodent légèrement dans l'industrie" mais "se maintiennent voire progressent dans le bâtiment".

Les chefs d'entreprises interrogés entre le 28 octobre et le 19 novembre sont particulièrement pessimistes concernant l'évolution de leur activité dans "les sous-secteurs les plus affectés par le confinement (hébergement-restauration, commerce de détail spécialisé, commerce et réparation automobiles)", précise l'Insee dans son communiqué.

A l'inverse, les perspectives s'améliorent pour "le commerce de détail généraliste" qui est notamment porté par les ventes de produits alimentaires.