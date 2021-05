France: forte amélioration du climat des affaires, au-dessus du niveau d'avant la crise (Insee)

Le climat des affaires en France a fortement progressé au mois de mai pour atteindre un niveau supérieur à celui d'avant la crise sanitaire, a rapporté mercredi l'Insee.

Ce rebond est porté par les bonnes perspectives du commerce de détail, grâce notamment à la réouverture des magasins "non essentiels" le 19 mai, et par celui "extrêmement vif" du secteur de l'hôtellerie-restauration, précise l'Institut national des statistiques.

Pour la première fois depuis février 2020, dernier mois avant le début de l'épidémie de Covid-19 en France, le climat des affaires, qui reflète l'évaluation de l'activité par les chefs d'entreprise, repasse au-dessus de sa moyenne de longue période, qui est de 100 points.

Il atteint même 108 points en mai, contre 105 avant la crise sanitaire, détaille l'Insee.

L'ensemble du secteur des services fait un bond de 92 à 107 points entre avril et mai, tandis que l'industrie continue sa progression à partir d'un niveau déjà plus élevé, passant de 104 à 107 points, grâce à "la hausse des soldes d'opinion sur les perspectives de production et les carnets de commandes".

Le bâtiment est lui aussi orienté à la hausse sur les trois prochains mois avec des "carnets de commandes jugés bien remplis" et des "tensions importantes sur l'appareil productif".

Enfin, le climat de l'emploi retrouve sa moyenne de longue période, alors qu'il était encore en retard de huit points (92) en avril.