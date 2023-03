France: fort repli de l'activité manufacturière en février (indice PMI)

L'activité manufacturière s'est fortement repliée en France en février, affectée par un important recul des nouvelles commandes qui ont fait chuter les niveaux de production, selon l'indice PMI publié mercredi par le cabinet S&P Global.

Après avoir atteint 50,5 en janvier, signalant un retour à la croissance pour la première fois en cinq mois, l'indicateur est retombé en zone de contraction, s'établissant à 47,4.

Un niveau inférieur à 50 points signale un repli de l'activité, tandis qu'une valeur supérieure à ce seuil traduit une expansion.

"Le très léger rebond du secteur manufacturier français observé en début d'année semble déjà s'essouffler", a commenté Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence, dans un communiqué.

"Les derniers résultats de l'enquête font désormais douter d'une amélioration prochaine de la conjoncture. La production et les nouvelles commandes ont en effet enregistré leur plus fort repli depuis respectivement octobre et novembre 2022", a-t-il souligné.

L'économiste cite également "une dégradation de la demande étrangère, une accentuation de la baisse de l'activité achats et de nouvelles opérations de déstockage, facteurs qui laissent augurer une nouvelle contraction de la production au cours des prochains mois".

La baisse de la demande s'est répercutée sur les niveaux de production, en baisse pour le neuvième mois consécutif en février, le secteur des biens d'équipement étant particulièrement touché, selon S&P qui mesure la performance du secteur manufacturier sur la base des données recueillies auprès d'un panel d'environ 400 entreprises.

Cette situation a toutefois conduit à une amélioration des délais de livraison des fournisseurs, qui s'est traduite par "une atténuation des pressions sur les coûts des entreprises", a constaté le cabinet. Ainsi, la hausse des prix des achats est la plus faible depuis septembre 2020.