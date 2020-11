Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France/Fidji annulé Reuters • 13/11/2020 à 18:20









France/Fidji annulé par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le match de la coupe d'automne des nations entre la France et les Fidji ne se jouera finalement pas. Programmé dimanche à 16h15 dans le stade de Vannes, ce test entre les deux sélections est tombé à l'eau suite à plusieurs tests positifs au coronavirus au sein de l'effectif fidjien. Conséquence de cette annulation, Fabien Galthié a libéré tous ses joueurs jusqu'à lundi 18 heures. Reste à savoir si certains clubs auront le temps d'en intégrer pour la journée de top 14 du weekend. Autre conséquence, 29 des 31 joueurs du groupe seront finalement conservés pour le prochain match face à l'Ecosse. Les 31 autres convoqués jeudi dernier feront donc leur apparition un peu plus tard pour le match face à l'Italie le 28 novembre.

