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France-Eric Zemmour confirme sa candidature à la présidentielle
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 20:56

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Le président du parti Reconquête, Eric Zemmour, a confirmé mardi sa candidature à l'élection présidentielle du printemps 2027.

"Je vous confirme, je suis bien candidat à l'élection présidentielle", a-t-il dit sur TF1.

Après avoir remporté 7% des voix en 2022, Eric Zemmour, 68 ans, a officialisé en septembre sa nouvelle candidature à l'élection présidentielle.

(Bureau de Paris)

Presidentielle 2027
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