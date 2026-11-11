information fournie par Reuters • 11/11/2026 à 12:41

France: Eric Zemmour confirme sa candidature à la présidentielle

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10 ‌novembre (Reuters) - Le ​président du parti Reconquête, Eric ​Zemmour, a confirmé ​mardi ⁠sa candidature à ‌l'élection présidentielle du printemps ​2027.

"Je ‌vous confirme, ⁠je suis bien candidat ⁠à ‌l'élection présidentielle", a-t-il ⁠dit ‌sur ⁠TF1.

Après avoir remporté ⁠7% ‌des voix en ​2022, ‌Eric Zemmour, 68 ans, ​a officialisé ⁠en septembre sa nouvelle candidature à l'élection présidentielle.

(Bureau de ​Paris)