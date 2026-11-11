 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: Eric Zemmour confirme sa candidature à la présidentielle
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 12:41

Ajouter Boursorama à vos sources

Sarah Knafo lance sa campagne pour les élections municipales à Paris

Sarah Knafo lance sa campagne pour les élections municipales à Paris

10 ‌novembre (Reuters) - Le ​président du parti Reconquête, Eric ​Zemmour, a confirmé ​mardi ⁠sa candidature à ‌l'élection présidentielle du printemps ​2027.

"Je ‌vous confirme, ⁠je suis bien candidat ⁠à ‌l'élection présidentielle", a-t-il ⁠dit ‌sur ⁠TF1.

Après avoir remporté ⁠7% ‌des voix en ​2022, ‌Eric Zemmour, 68 ans, ​a officialisé ⁠en septembre sa nouvelle candidature à l'élection présidentielle.

(Bureau de ​Paris)

Presidentielle 2027
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank