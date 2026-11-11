France: Eric Zemmour confirme sa candidature à la présidentielle

Sarah Knafo lance sa campagne pour les élections municipales à Paris
10 novembre (Reuters) - Le président du parti Reconquête, Eric Zemmour, a confirmé mardi sa candidature à l'élection présidentielle du printemps 2027.
"Je vous confirme, je suis bien candidat à l'élection présidentielle", a-t-il dit sur TF1.
Après avoir remporté 7% des voix en 2022, Eric Zemmour, 68 ans, a officialisé en septembre sa nouvelle candidature à l'élection présidentielle.
(Bureau de Paris)
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