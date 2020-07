Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France/Ecoutes: Belloubet ordonne une inspection sur l'enquête du PNF Reuters • 01/07/2020 à 14:50









FRANCE/ECOUTES: BELLOUBET ORDONNE UNE INSPECTION SUR L'ENQUÊTE DU PNF PARIS (Reuters) - La ministre de la Justice Nicole Belloubet a ordonné mercredi une inspection de fonctionnement sur une enquête préliminaire pour "violation du secret professionnel" menée par le parquet national financier (PNF) en parallèle à l'affaire dite des "écoutes" visant Nicolas Sarkozy. Cette demande fait suite à un premier rapport remis le 30 juin à Nicole Belloubet par la procureure générale de Paris sur ces investigations, précise la Garde des Sceaux dans un communiqué. Nicole Belloubet souhaite que l'inspection générale de la Justice lui remette ses conclusions le 15 septembre. Dans un article publié la semaine dernière, Le Point a révélé comment, entre 2014 et 2019, le PNF avait cherché à identifier qui informait Nicolas Sarkozy de procédures judiciaires en cours le concernant. Selon l'hebdomadaire, le PNF se serait ainsi appuyé sur des "fadettes" (relevés téléphoniques détaillés) et la géolocalisation de plusieurs avocats réputés. (Claude Chendjou, Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.