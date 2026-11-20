France-Dominique de Villepin officiellement candidat à la présidence de la République

C'est en héritier du gaullisme que l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin, 72 ans, a annoncé vendredi sa candidature à l'élection présidentielle du printemps, invitant à "sauver la France du naufrage qui s'annonce" avec la perspective d'une victoire de l'extrême droite.

"Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à la Maison de l'Amérique latine, à Paris.

"C'est une décision difficile, lourde. Comment imaginer pouvoir incarner une telle fonction, être à la hauteur de la charge qui pèsera sur les épaules de celui ou celle qui aura la responsabilité de conduire la Nation en 2027 ?", a-t-il ajouté au terme de trois-quarts d'heure d'un discours liminaire prononcé sans notes, assis derrière un bureau en bois flanqué des drapeaux français et européen.

Féru d'histoire et de littérature, Dominique de Villepin, a fait référence au général de Gaulle, qu'il a vu passer enfant dans les rues de Caracas, au Venezuela, et à "la voix" de l'ancien ministre de la Culture André Malraux devant les restes du résistant Jean Moulin au moment de son entrée au Panthéon.

Mesuré à environ 3% dans les sondages, Dominique de Villepin a dit qu'il ne se plaçait dans "aucun espace politique" et ne se posait pas la question de participer ou non à une potentielle primaire de la droite et du centre.

L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac a dénoncé le "pourrissement politique" actuel, décelant "comme une sorte de pacte entre 'macronisme', 'lepénisme' et 'mélenchonisme", à un moment où la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, et celui de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sont en tête dans les sondages à cinq mois du premier tour, le 18 avril.

"Le pourrissement les sert tous", a-t-il lancé, invoquant ensuite "l'esprit du conseil national de la Résistance".

"NOUVELLE NUIT DU 4 AOÛT"

Dans un discours en mars à La Sorbonne, il avait appelé à un "redressement républicain" dont il a donné les grandes lignes travaillées dans le cadre de son mouvement, La France humaniste.

Il a dit vouloir placer le prochain quinquennat sous les signes de la jeunesse, de la culture et de l'attention aux vulnérabilités au cours de la vie.

Sans entrer dans les détails, il a dit sa volonté de "repenser nos politiques publiques", écouter les territoires, en particulier les maires, et recourir au référendum, que le général de Gaulle avait utilisé à 16 reprises.

Au chapitre économique, l'ancien chef du gouvernement a appelé à élaborer une "nouvelle méthode" pour réformer les retraites et un retour du déficit public sous la barre des 3% à l'horizon 2031.

Pour restaurer la "justice sociale", il a appelé de ses voeux une "nouvelle nuit du 4 août" d'abolition des privilèges explorant notamment les niches fiscales.

Dominique de Villepin a été Premier ministre sous la présidence de Jacques Chirac, de 2005 à 2007, et ministre des Affaires étrangères de 2002 à 2004.

Il s'est rendu célèbre au-delà des frontières françaises pour avoir dit "non" à la guerre en Irak lors d'un discours enflammé devant le Conseil de sécurité des Nations unies en 2003, peu avant l'invasion américaine.

Il s'est plus récemment fait remarquer par ses prises de position en faveur de la cause palestinienne.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Benoit Van Overstraeten)