Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: "Décision fin mai" sur la réouverture des bars Reuters • 24/04/2020 à 14:09









FRANCE: "DÉCISION FIN MAI" SUR LA RÉOUVERTURE DES BARS PARIS (Reuters) - L'exécutif français a donné vendredi rendez-vous fin mai aux acteurs du secteur des cafés, des bars et de la restauration pour une décision sur la réouverture de leurs établissements, fermés depuis le samedi 14 mars à minuit dans le cadre des mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus. "Rien ne serait pire que de faire une réouverture dans la précipitation qui nous obligerait ensuite à fermer à nouveau, ce serait une immense déception pour les restaurateurs, une immense déception pour les Français aussi", a déclaré le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, à l'issue d'une réunion à l'Elysée consacrée à ce secteur particulièrement touché par la crise. "Nous préférons nous donner le temps de faire une réouverture dans les meilleures conditions sanitaires possibles", a-t-il ajouté dans la cour de l'Elysée. Un guide de bonnes pratiques présenté par les restaurateurs va être étudié, qui prévoit des dispositions pratiques comme un espacement entre les tables d'un mètre, des réservations limitées à huit personnes, ou l'obligation faite aux personnels de salle de se laver les mains toutes les 30 minutes. Le gouvernement veut voir par ailleurs, dans la droite ligne de l'allocution d'Emmanuel Macron sur le processus de déconfinement, l'évolution de l'épidémie après le 11 mai. "On se donne entre le 11 mai et la fin du mois de mai une quinzaine de jours pour regarder comment évolue la situation sanitaire du pays", a poursuivi Bruno Le Maire. "La clause de revoyure fixée à la fin du mois de mai nous permettra, avec le président de la République, avec le Premier ministre, de définir une date de réouverture des bars, cafés, restaurants." (Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.