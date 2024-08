France: décès du dessinateur de BD André Juillard à 76 ans

Le dessinateur André Juillard à Paris le 14 mars 2023 ( AFP / JOEL SAGET )

Le dessinateur français André Juillard, maître de la bande dessinée historique et réaliste, créateur des "Sept vies de l'Epervier" et du "Cahier bleu", est décédé mercredi, a indiqué son éditeur à l'AFP jeudi.

"C'est avec une immense tristesse que nous apprenons la disparition d'André Juillard, survenue le 31 juillet, à l'âge de 76 ans", ont annoncé les éditions Dargaud dans un communiqué.

"Son élégance, sa simplicité, sa générosité et son sourire désarmant nous manqueront cruellement", ont-elles ajouté.

Maintes fois primé, l'auteur a notamment travaillé sur le prochain tome de Blake et Mortimer, "Signé Olrik", qui se déroule en Cornouailles britanniques et doit paraître en fin d'année.

Il avait déjà illustré plusieurs tomes de cette série à succès, comme "La Machination Voronov" (2000) ou le "Testament de William S." (2016).

Né à Paris, ancien élève des Arts décoratifs, André Juillard a transcrit dans son oeuvre son goût de l'Histoire.

De "Bohémond de Saint Gilles" en 1979 au "Secret de la cathédrale" en 1981, en passant "Les Cathares" en 1980 ou "2.000 ans d'histoire du Calvados" en 1981, il a reconstitué la petite et la grande Histoire sans relâche.

Et ce jusqu'à sa grande saga d'aventures à l'époque d'Henri IV, "Les Sept vies de l'Epervier", sept albums sur scénarios de Patrick Cothias publiés de 1983 à 1991 chez Glénat, qui lui ont fait connaître le succès populaire.

Dessinateur d'histoires racontées par d'autres et chef de file de la BD historique, André Juillard a voulu aussi se lancer seul et offrir au public une histoire contemporaine.

"Le Cahier bleu", en 1994 chez Casterman, une histoire d'amours croisés et de malentendus, lui permet de recevoir le prix du meilleur album français au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 1995.

L'année suivante, il reçoit le Grand Prix de la Ville d'Angoulême, récompense suprême décernée à un auteur pour l'ensemble de son oeuvre.

Parmi ses autres albums marquants, on peut citer les trois volumes de "Léna", publiés chez Dargaud entre 2006 et 2020, ou la série "Plume aux vents", chez le même éditeur entre 1995 et 2002, où l'on retrouve l'héroïne des "Sept vies de l'Epervier".

Créateur d'affiches, sérigraphies, portfolios, André Juillard s'est également penché sur l'illustration de textes littéraires, comme "Tandis que j'agonise" de William Faulkner (1991, Futuropolis Gallimard).

Apprécié des collectionneurs, il avait vu une de ses planches du "Cahier bleu" adjugée à plus de 80.000 euros en 2019 lors d'une vente aux enchères chez Christie's à Paris.