FRANCE: DÉCÈS DE DIX RÉSIDENTS D'UN EHPAD DU LOIR-ET-CHER ORLEANS, Loiret (Reuters) - Une dizaine de personnes sont décédées dans un Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) du Loir-et-Cher, a-t-on appris vendredi auprès des autorités. "En dépit de l'engagement du personnel soignant et du volontarisme de son équipe de direction, nous avons le regret de confirmer à ce jour dix décès en lien possible avec le Covid-19", a confirmé l'Agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de loire. "En outre, un résident et cinq agents de l'Ehpad, dont le directeur, ont été confirmés Covid-19." (Mourad Guichard, édité par Nicolas Delame)

