So Foot • 08/09/2020 à 06:00

France-Croatie : une histoire de flou

Victorieuse en Suède samedi, l'équipe de France retrouve le Stade de France pour la première fois depuis novembre, ce soir, et la Croatie, sa victime en finale de la dernière Coupe du monde. Question de rentrée : quel sens Didier Deschamps souhaite-t-il donner à cette aventure qui doit mener l'équipe de France jusqu'à l'Euro 2021 ?

FranceCroatie le 08/09/2020 à 20:45 Groupe 3 Ligue des nations A Diffusion sur

Les voilà, de nouveau, ces regards en biais et ces questions qui condamnent les Bleus à apporter des réponses dès mardi soir, pour leur retour au Stade de France, face à la Croatie, comme s'ils étaient soudain devenus des propres-à-rien. Samedi, à l'issue de la difficile victoire en Suède (0-1), Didier Deschamps n'a pourtant pas cillé. Tout simplement car il savait, qu'il connaît la réalité du job de sélectionneur et qu'il avait prévu que son équipe de France ne ferait pas éclater les projos de la Friends Arena de Solna après tant de mois sans se voir. Alors, lorsqu'il a été convoqué pour un énième procès pour manque de style, Deschamps a haussé les épaules :