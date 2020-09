France-Croatie, un bis repetita, vraiment ?

Non, ces retrouvailles entre la France et la Croatie ainsi que celles entre les Bleus et Saint-Denis n'avaient vraiment rien à voir avec tout ce qu'on avait connu par le passé. Car rien de la dramaturgie, de l'ambiance ou du jeu n'a pu être retrouvé ce mardi soir autour d'un Stade de France sonnant désespérément vide.

Les Bleus offrent un copier-coller à la Croatie

Des places libres dans la ligne 13. Aucun étudiant venu arrondir ses fins de mois en peinturlurant en bleu-blanc-rouge des centaines de joues. Aucune marée humaine pour cacher un camp de migrants installé sous une bretelle de l'A1. Aucun stand de hot-dog à 8 euros la saucisse. Un panier-repas comprenant un sandwich au poulet et des chips au barbecue distribué à la presse pour compenser la fermeture du buffet. Un échauffement n'ayant jamais autant rimé avec étouffement. Aucunlancé par le speaker. Aucune trace des Irrésistibles. Une composition d'équipe énumérée avec moins de passion qu'une liste de courses. Une entrée des joueurs couverte par une vulgaire musique martiale. Des masques en tribune. Un hymne chanté du bout des lèvres. Des applaudissements mièvre. Le clap des mains des deux capitaines qui s'évapore dans le ciel... Voilà à quoi ressemblent en 2020 les minutes précédant un match de l'équipe de France dans son Stade de France, alors que celles-ci sont habituellement programmées pour être une montée en pression inarrêtable jusqu'au coup d'envoi. Mais ce mardi, le coup de sifflet de l'arbitre roumain n'a fait qu'ouvrir 90 minutes de silence interrompu uniquement par les cris des joueurs et l'enthousiasme de Jano Rességuié au micro de RMC.En cela, cette rencontre entre la France et la Croatie avait tout d'une originalité. Qu'importe la présence de ces joueurs au maillot à damier, vieilles connaissances ayant déjà goûté à la ferveur de l'enceinte dionysienne en 1998 ou à ce score de 4-2 il n'y a pas plus tard qu'il y a deux ans en finale de la Coupe du monde. Qu'importe cette obstination de Didier Deschamps à gagner en produisant le moins de jeu possible. C'est le vide, qui marquera l'histoire, mais pas celui qu'on a trop souvent vu sur la pelouse. Jamais l'équipe de France n'avait accueilli une rencontre à huis clos. C'est désormais chose faite.