France-Croatie : le futur Modrić s'appelle Luka

Bien que l'on cherche à coller l'étiquette de futur Modrić sur tous les fronts des jeunes cracks croates, le milieu de terrain qui fêtera ses 37 ans en septembre peut toujours se targuer d'être le joueur indispensable de la sélection croate. Pas trop inquiet pour sa succession, les Vatreni préfèrent savourer les dernières années restantes de leur numéro 10, quitte à connaître un grand vide, que devront sans doute combler Mateo Kovačić et Lovro Majer.

, se rend à l'évidence Zlatko Dalić après le match nul arraché contre la France lundi dernier (1-1) . En ne l'évoquant qu'à demi-mot, le sélectionneur croate fait allusion à la gifle reçue par lescontre l'Autriche (0-3) quatre jours plus tôt lors d'une rencontre durant laquelle le demi-dieu local n'a joué que 32 minutes. À Split, le numéro 10 croate, titulaire aux côtés de Brozović et Kovačić, fête sa 150cape sous le maillot à damier. L'occasion pour toute la Dalmatie, région dont il est originaire, de rendre un énième hommage à celui qui, du haut de ses 36 ans, est toujours le maître à jouer d'une équipe peinant à lui trouver un successeur. À l'approche du coup d'envoi, dans les rues menant au stade Poljud, il est difficile de mettre la main sur, le journal local dont la Une rend hommage à Modrić. Le nom du Ballon d'or 2018 est pourtant partout, notamment au dos des nombreux maillots portés par des gamins et achetés sur le marché de Split. Certains supporters de Hajduk arrivent même à mettre de côte leur rancœur envers Lire la suite de l'article sur SoFoot.com