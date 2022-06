France-Croatie : Kylian Mbappé, tous les capés ne sont pas des héros

Cette fois, Kylian Mbappé n'a pas pu enfiler le costume du sauveur pour éviter la défaite à l'équipe de France contre la Croatie. Un constat qui rappelle que l'attaquant parisien mérite mieux qu'une étiquette de messie au sein de collectifs défaillants et qu'il aura besoin d'être mieux entouré pour réaliser les grandes choses qu'il souhaite accomplir.

Mbappé à la recherche d'un collectif

Ils sont peu à pouvoir se vanter de provoquer des frémissements dans un stade à chaque ballon touché, chaque potentielle accélération, et Kylian Mbappé fait partie de ce cercle très fermé. Le public du Stade de France n'a eu aucun but tricolore à se mettre sous la dent ce lundi soir, mais il a toujours espéré que le chouchou de la capitale et du pays soit celui qui débloque tout, comme vendredi dernier en Autriche. Diminué depuis sa sortie précoce face au Danemark en raison d'un bobo au genou gauche, le numéro 10 des Bleus s'était dit prêt à tirer sur la corde une dernière fois cette saison à la sortie du match nul ramené de Vienne :Le champion du monde a peut-être dû forcer beaucoup contre la Croatie , disputant l'intégralité de la rencontre, sans briller ni sauver personne, même si tout le monde, en tribunes comme sur le terrain, a semblé attendre un nouvel exploit de Mbappé. Ce qui n'est une bonne nouvelle ni pour les Bleus, ni pour l'attaquant.Le 55et dernier match de la saison bien remplie de Kylian Mbappé n'aura pas été son meilleur. Le Parisien a montré beaucoup de bonne volonté pour tenter de faire sauter le verrou d'une défense croate ultra-disciplinée, tout comme il s'est rendu très disponible auprès de ses coéquipiers (72 ballons touchés, soit 30 de plus que Karim Benzema et 20 de plus que Christopher Nkunku, sorti à vingt minutes du terme). Mais cela ne suffit pas, surtout quand le joueur en question s'appelle Mbappé et que son talent a peu d'égal sur la planète foot à l'heure actuelle. L'attaquant a eu du déchet, sans doute trop (6 tirs tentés, 5 dribbles réussis sur 10 et 75% de passes justes), et n'a jamais réussi à combiner avec ses deux compères d'attaque, Benzema et Nkunku, ne confirmant pas le coup de foudre entrevu en Autriche avec le second. Plus inquiétant, la relation avec le premier, l'autre star du groupe depuis son retour au printemps… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com