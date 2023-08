France: consommation des ménages en hausse de 0,3% en juillet, alimentaire en baisse (Insee)

Les dépenses des ménages français en biens de consommation ont progressé de 0,3% en juillet sur un mois, sous l'effet de l'augmentation des achats de biens fabriqués (+1,6%) et malgré le repli de la consommation alimentaire (-0,9%), a annoncé jeudi l'Insee.

La consommation augmente ainsi de 0,6% sur les trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents, mais elle est en baisse de 1,1% par rapport à juillet 2022, selon l'Institut.

Le repli des dépenses alimentaires en juillet suit une nette hausse en juin (+2,5%), et elles "se contractent fortement" sur un an (-7,9% entre juillet 2022 et juillet 2023).

Sur un mois, elles sont tirées vers le bas par la baisse des achats de produits agroalimentaires. La consommation de produits agricoles se replie également après avoir augmenté tout au long du deuxième trimestre 2023, et la consommation de tabac est "en légère hausse".

La hausse de la consommation de biens fabriqués (+1,6% après -0,2% en juin), en revanche, "est entraînée par le fort rebond des achats de biens durables" (+3% après -0,8% en juin), note l'Insee.

Dans ce secteur, les dépenses en biens d'équipements du logement augmentent fortement (+6,8% après -0,7%), tirée par les produits électroniques et les ordinateurs, mais aussi les meubles et appareils électroménagers. Les dépenses en matériels de transport augmentent aussi (+1,5% après -1,2%), sous l'effet de la hausse des achats de voitures neuves.

Les dépenses en habillement sont quasi-stables.

La consommation d'énergie, enfin, diminue légèrement (-0,2% après +0,7% en juin - données révisées) sous l'effet du recul des achats de fioul et gasoil. La consommation d'électricité et de gaz augmente.